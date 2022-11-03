В Витебске задержали двух граждан Латвии: их подозревают в телефонном мошенничестве

В течение суток в Витебске телефонные мошенники обманули несколько пенсионеров по схеме "ваш родственник попал в аварию, нужны деньги, чтобы замять дело". По данным пресс-центра МВД Республики Беларусь, милиция задержала подозреваемых — граждан Латвии.

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Как отмечает белорусский новостной портал "Зеркало", 31 октября и 1 ноября в милицию обратились несколько пенсионеров в возрасте от 73 до 87 лет. Они рассказали, что стали жертвами телефонных мошенников. Всем им поступили звонки от якобы родственников попавших в ДТП и нуждающихся в финпомощи.

Мошенником-курьером оказался ранее попадавший в поле зрения органов правопорядка 34-летний житель Риги. Его задержали во время визита к очередной жертве за деньгами. В ходе расследования милиция вышла на его подельника — 22 -летнего жителя Даугавпилса. Второго подозреваемого также удалось задержать. Начато уголовное дело за мошенничество.