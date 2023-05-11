В водоемах найдены двое утонувших
Foto: Māris Stiprais

В среду в водоемах Латвии были найдены двое утонувших, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

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В среду поступил вызов в Энгурскую волость Тукумского края, где спасатели нашли утонувшего в море недалеко от мола.

Еще один человек утонул в Гауе в Цесисском крае.

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