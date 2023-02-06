В воскресенье на дорогах Латвии остановили 13 пьяных водителей
Foto: LETA

В воскресенье на дорогах Латвии поймали 13 пьяных водителей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Десять водителей находились за рулем в настолько сильном алкогольном опьянении, что были привлечены к уголовной ответственности. У них также конфисковали автомобиль или потребовали возместить его стоимость в случае, если за рулем автомобиля находился не его владелец.

Всего в воскресенье было зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали четыре человека.

За последние 24 часа полиция составила 171 протокол о превышении скорости.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное