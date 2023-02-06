В воскресенье на дорогах Латвии остановили 13 пьяных водителей

В воскресенье на дорогах Латвии поймали 13 пьяных водителей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Десять водителей находились за рулем в настолько сильном алкогольном опьянении, что были привлечены к уголовной ответственности. У них также конфисковали автомобиль или потребовали возместить его стоимость в случае, если за рулем автомобиля находился не его владелец.

Всего в воскресенье было зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали четыре человека.

За последние 24 часа полиция составила 171 протокол о превышении скорости.