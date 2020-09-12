В воскресенье погода будет более ветреной и прохладной

В воскресенье в Латвии порывы западного ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, ночью на побережье до 21 метра в секунду, прогнозируют синоптики.

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Ночью с запада небо затянется облаками, затем прояснится, а вечером в воскресенье облачность снова усилится. Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью опустится до +11..+15 градусов, днем повысится до +15..+19.

В Риге будет солнечный день, скорость ветра составит до 14 метров в секунду, температура воздуха составит +14 градусов ночью и +18 градусов днем.