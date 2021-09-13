В воскресенье предотвращены попытки 34 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу
Foto: LETA

Пограничники в воскресенье предотвратили попытки 34 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране (ГПО).

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В целом с 10 августа предотвращены попытки 1132 человек пересечь государственную границу.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 лицам по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года были 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа до 10 ноября объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

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LETA

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LETA
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