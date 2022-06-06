В воскресенье произошло 108 аварий, пострадали 20 человек
Foto: LETA

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 20 человек, сообщили в Государственной полиции.

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Больше всего аварий (60) произошло в Рижском регионе, 15 - в Латгале, 12 - в Курземе, 11 - в Видземе и 10 - в Земгале. В Рижском регионе пострадали 15 человек, из которых четыре велосипедиста и два - водителя электроскутеров.

Всего полиция составила 382 административных протокола, из которых 179 - за превышение скорости, 17 - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и один - за вождение под действием наркотических веществ.

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