В воскресенье в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек
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За последние сутки в Латвии зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 12 человек, погибших нет, свидетельствуют данные Государственной полиции.

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Ни в одной аварии не пострадало более одного человека. Трое пострадавших были велосипедистами, двое — водителями электросамокатов.

В Риге и окрестностях в воскресенье произошло семь ДТП с пострадавшими, по два в Латгале и Видземе и одно — в Земгале.

В последний день недели на дорогах страны также было поймано 11 пьяных водителей. Больше всего нетрезвых водителей — восемь — поймали в Курземе.

Согласно данным Государственной полиции, за минувшие сутки остановили 159 нарушителей скорости и одного агрессивного водителя.

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