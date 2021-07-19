В воскресенье в ДТП на латвийских дорогах пострадали 20 человек
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За минувший день в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Латвии пострадали 20 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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В воскресенье в стране зарегистрировано 99 ДТП, половина из которых произошли в Риге. В 15 дорожно-транспортных происшествиях были пострадавшие.

Из 20 пострадавших вчера в ДТП восемь человек получили травмы в Риге и Латгале, два человека получили травмы в Видземе и по одному — в Земгале и Курземе.

Четверо пострадавших — пешеходы.

За минувшие сутки составлено 527 протоколов об административных правонарушениях в области правил дорожного движения. Десять водителей были оштрафованы за вождение в нетрезвом виде и двое — за агрессивное вождение. Еще 269 водителей оштрафованы за превышение скорости.

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LETA

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LETA
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