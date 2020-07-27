В воскресенье в ДТП пострадали 13 человек

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 13 человек, в том числе один пешеход и один велосипедист, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

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В общей сложности в стране было зарегистрировано 68 ДТП, в 11 из которых пострадали люди.

За прошедшие сутки в Рижском регионе произошло 29 аварий, в Латгале — 14, в Видземе — десять, в Курземе — девять, а в Земгале — шесть.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 10 автоводителей, а также один водитель, севший за руль в состоянии наркотического опьянения.

В общей сложности за минувшие сутки на дорогах Латвии было оформлено 290 протоколов об административных нарушениях в сфере дорожного движения, в том числе 158 — за превышение скорости.