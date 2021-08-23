В воскресенье в ДТП пострадали 13 человек

В воскресенье в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 13 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Вчера в стране зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, 11 из них были с пострадавшими. В авариях пострадали один пешеход и трое велосипедистов.

Вчера за нарушения правил дорожного движения составлено 456 протоколов. Семь водителей оштрафованы за вождение в нетрезвом виде, а 224 — за превышение разрешенной скорости.

В воскресенье в Латвии произошло два ограбления и пять краж из домов. Также была угнана одна автомашина и украдено пять велосипедов.