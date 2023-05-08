В воскресенье в ДТП пострадали десять человек
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В воскресенье в Латвии зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в авариях пострадали десять человек, сообщает Государственная полиция.

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Среди пострадавших были водитель электроскутера и два велосипедиста.

В воскресенье полиция задержала 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного под воздействием наркотиков. Девять водителей находились в состоянии сильного опьянения и понесут уголовное наказание в виде конфискации автомобиля или взыскания его стоимости.

За превышение скорости составлен 231 протокол, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения — 467 протоколов.

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