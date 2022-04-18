В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали шесть человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Оформлено 599 протоколов об административных нарушениях, в том числе 326 за превышение скорости, 22 - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и один - за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.