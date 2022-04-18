В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
Foto: Shutterstock

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 52 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали шесть человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Оформлено 599 протоколов об административных нарушениях, в том числе 326 за превышение скорости, 22 - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и один - за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса