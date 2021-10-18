В воскресенье в результате ДТП погиб пешеход

17 октября в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход, сообщили в Государственной полиции.
Вчера в Латвии зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали восемь человек.
За различные нарушения правил дорожного движения оформлен 441 протокол. Задержано 17 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель под воздействием наркотических веществ.
За превышение разрешенной скорости движения в воскресенье оформлено 218 протоколов.