В воскресенье в Вентспилсе задержали юношу, который угрожал окружающим оружием
Foto: Mango

9 июля в 23.10 Вентспилсская муниципальная полиция на мероприятие Jūras svētki задержала юношу в состоянии алкогольного опьянения, который держал в руках предмет, похожий на пистолет — молодой человек угрожал им окружающим.

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В ходе проверки полиция выяснила, что предмет, напоминающий пистолет — это пневматическое ружье. Нарушителя задержали и передали Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.

Полиция самоуправления напоминает, что в случае необходимости с Госполицией можно связаться по номеру 110, а с муниципальной полицией — по номеру 63680808 и 28680808.

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