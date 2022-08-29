В воскресенье задержано много нетрезвых водителей
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В воскресенье в Латвии зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 22 человека, сообщает Государственная полиция.

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За вождение в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 20 водителей: 12 - в Рижском регионе, по два - в Земгале, Курземе, Видземе и Латгале.

Всего полиция составила 369 протоколов за нарушение правил дорожного движения. За превышение скорости составлено 169 протоколов. Еще четыре водителя были оштрафованы за агрессивную езду.

Как сообщалось, в этом году выросло число агрессивных водителей. Не исключено, что это обусловлено средой, в которой мы сейчас живем - пандемией Covid-19, войной и экономическими сложностями.

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