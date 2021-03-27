В выходные муниципальная полиция Риги будет усиленно проверять детские и спортивные площадки

В эти выходные дни муниципальная полиция Риги будет уделять усиленное внимание детским игровым и спортивным площадкам, сообщила специалист по связям с общественностью полиции самоуправления Риги Ласма Грейдане.

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Хотя находиться на детских площадках на свежем воздухе не запрещено, в стране по-прежнему действуют требования дистанцирования. Популярные игровые и спортивные площадки включены в постоянные маршруты патрулирования столичной полиции, а также периодически обследуются в свободное от вызовов время. В эти выходные площадки будут проверяться чаще в связи с хорошей погодой.

Муниципальная полиция призывает и родителей напоминать детям о том, что на игровых и спортивных площадках необходимо соблюдать дистанцию два метра.