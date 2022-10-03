В выходные по соображениям безопасности в Латвию не пустили 29 граждан России, Беларуси и Украины

В минувшие выходные на восточной границе Латвии по соображениям безопасности не было позволено пересечь границу 29 гражданам России, Белоруссии и Украины, еще нескольким въезд был запрещен по причине отсутствия у этих лиц действующей визы или вида на жительство, сообщили сотрудники Государственной пограничной охраны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пятерым гражданам России было отказано во въезде в Латвию на пограничных контрольно-пропускных пунктах Гребнево, Виентули, Терехово, Патерниеки и Силене, поскольку у иностранцев не было действующей визы или вида на жительство. Еще 14 гражданам России и одному гражданину Белоруссии запрещен въезд в Латвию по соображениям безопасности.

В субботу трем гражданам России и трем гражданам Украины было отказано во въезде в Латвию на пропускных пунктах Гребнево, Терехово, Силене, Патерниеки и в Рижском аэропорту, поскольку у иностранцев не было действующей визы или вида на жительство. Еще 13 россиянам и одному гражданину Украины отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности.

В воскресенье одному гражданину Белоруссии было отказано во въезде в Латвию на пограничном пункте Патерниеки, поскольку у иностранца не было действующей визы или вида на жительство. Еще двоим гражданам России было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности.

Во всех указанных случаях лица отправлены обратно.

В связи с объявленной в России мобилизацией со среды на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского краев, а также в портах, аэропортах, на аэродромах, погранпереходах и железных дорогах введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

19 сентября вступили в силу введенные Кабинетом министров ограничения на въезд в Латвию граждан России, имеющих краткосрочные шенгенские визы, в несущественных целях, таких как туризм и отдых.