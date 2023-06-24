В Янову ночь было 27 ложных вызовов на пожары

Минувшей ночью Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 27 ложных вызовов, поскольку люди, видя дым или отблески костров, думали, что начался пожар, сообщили агентству LЕТА в VUGD.

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Прибыв на места происшествий, пожарные обнаружили, что там разведены костры, и возгораний нет.

В пятницу в 12:36 пожарные получили вызов в Кримулду Сигулдского края, где произошло столкновение трех автомобилей. Используя гидравлические инструменты, пожарные вытащили из поврежденного автомобиля одного человека, который был передан медикам.

В 13:42 VUGD получила вызов в Даугавпилсе, где мужчина пошел купаться в Даугаву и не вернулся на берег. Спасатели обыскали место, где пропал мужчина, и обнаружили в воде его тело.

В 22:26 поступил вызов из Ницгальской волости Аугшдаугавского края, где возник пожар в жилом доме площадью 90 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.

Всего за прошедшие сутки в VUGD поступило 100 вызовов — 34 на пожары, в том числе пять лесных, в 16 случаях требовалась помощь спасателей, а также поступило 50 ложных вызовов.