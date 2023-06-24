В Янову ночь было 27 ложных вызовов на пожары
Foto: F64

Минувшей ночью Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 27 ложных вызовов, поскольку люди, видя дым или отблески костров, думали, что начался пожар, сообщили агентству LЕТА в VUGD.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Прибыв на места происшествий, пожарные обнаружили, что там разведены костры, и возгораний нет.

В пятницу в 12:36 пожарные получили вызов в Кримулду Сигулдского края, где произошло столкновение трех автомобилей. Используя гидравлические инструменты, пожарные вытащили из поврежденного автомобиля одного человека, который был передан медикам.

В 13:42 VUGD получила вызов в Даугавпилсе, где мужчина пошел купаться в Даугаву и не вернулся на берег. Спасатели обыскали место, где пропал мужчина, и обнаружили в воде его тело.

В 22:26 поступил вызов из Ницгальской волости Аугшдаугавского края, где возник пожар в жилом доме площадью 90 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.

Всего за прошедшие сутки в VUGD поступило 100 вызовов — 34 на пожары, в том числе пять лесных, в 16 случаях требовалась помощь спасателей, а также поступило 50 ложных вызовов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu