В январе мошенники выманили у клиентов банков почти миллион евро

В январе этого года мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших латвийских банков почти один миллион евро, свидетельствует информация Ассоциации финансовой отрасли. Больше всего средств - 497 тысяч евро - незаконно были получены в результате телефонного мошенничества, а еще 387 тысяч евро - в результате схем с инвестициями.

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Статистика говорит о тех случаях, когда клиенты сами подтверждали платежи со своих счетов, однако, позже выяснялось, что это мошенничество. При этом в январе удалось предотвратить попытки мошенничества на сумму более 500 тысяч евро.

"Статистика о финансовом мошенничестве в 2022 году и в начале этого года свидетельствует о том, что в схемы преступников по-прежнему "попадает" много людей: объемы мошенничества сохраняются примерно одинаковыми - примерно один миллион евро в месяц. Самыми опасными по-прежнему являются телефонные мошенники, которым удается выманивать внушительные суммы. В свою очередь, чаще удается устранить попытки инвестиционного мошенничества, так как в этом случае клиенты, как правило, более внимательные и осторожные", - рассказывает руководитель рабочей группы по борьбе с мошенничеством Ассоциации финансовой отрасли Анрийс Шмитс.

В январе 2023 года у клиентов четырех крупнейших банков (Swedbank, SEB, Citadele и Luminor) мошенники выманили более 965 тысяч евро. В декабре прошлого года эта сумма составляла 1,3 миллиона евро. При этом удалось предотвратить случаи мошенничества на более, чем 510 тысяч евро (в декабре - 806 тысяч евро). В целом зафиксированы 246 случаев телефонного мошенничества (устранены 334 попытки) и 247 случаев инвестиционного мошенничества (устранены 582 попытки).

По словам руководителя отдела по обработке инцидентов CERT.LV Армина Палмса, мошенники использует самые разнообразные методы: "Это и попытки завлечь, например, скидками по оплате коммунальных платежей или обещаниями фантастической прибыли от инвестиций, это и попытки запугать, например, угрожая штрафами за незаконные действия с криптовалютой. Цель одна - сделать так, чтобы человек в спешке выполнил необдуманные действия - раскрыл информацию о себе, установил нужные мошенникам программы или подтвердил их действия, например, путем ввода Smart-ID кодов".

Среди новых тенденций - рост числа случаев инвестиционного мошенничества. "Из-за высокой инфляции люди стараются сохранить свои сбережения, вкладывая их в различные финансовые инструменты. Мошенники отлично понимают ситуацию и рекламируют разные варианты, обещая привлекательные возможности не только для сохранения капитала, но и его преумножения. Одним из признаков, который свидетельствует о возможном мошенничестве, являются обещания о высокой доходности, а также выраженно агрессивный маркетинг. Призываем жителей быть внимательными, и перед тем, как соглашаться на предложенные условия, поизучать информацию о репутации и деятельности конкретной компании", - советует Анрийс Шмитс.

В 2022 году у клиентов четырех крупнейших банков мошенники выманили 12 миллионов евро (11,1 миллиона евро в 2021 году). При этом удалось предотвратить попытки мошенничества на общую сумму 5,6 миллиона евро (3,3 миллиона евро в 2021 году). Большая часть всех зарегистрированных случаев мошенничества связаны с инвестициями - более пяти миллионов евро и 1987 случаев. Телефонные мошенники "заработали" примерно три миллиона евро и еще четыре миллиона евро - это другие разные случаи мошенничества.