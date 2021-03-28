В Яунелгаве поймали раненую рысь, которая бегала по городу

27 марта по Яунелгаве бегала рысь, которая выглядела раненой. Ее удалось поймать и оказать ей ветеринарную помощь, сообщает приют для животных Mežavairogi.

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Встревоженные жители, видевшие рысь, звонили во все возможные службы. Самоуправление связалось с приютом Mežavairogi, с которым у него был договор, и специалисты приюта отправились ловить животное при поддержке полиции. Это удалось сделать, по словам представителей приюта, так, чтобы не доставить измученному животному дополнительный стресс.

Лечением рыси будет заниматься ветеринарный врач Инга Бирне.