В Яунолайне женщина прикинулась торговкой и обокрала пенсионерку

В Яунолайне некая женщина, представилась продавщицей товаров, проникла в квартиру и обокрала пенсионерку, сообщили в Государственной полиции.

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Во вторник, 9 мая после обеда в дверь пожилой женщины постучали. На пороге стояла женщина, она предложила приобрести разные вещи, в том числе обувь. Хозяйка квартиры пригласила незнакомку в дом. Обе женщины разговорились, а потом пенсионерка вроде как заснула. В это время незнакомка зашла в комнату, вытащила из буфета 560 евро и ушла.

Вечером пострадавшая рассказала о неожиданном визите сыну, который и обнаружил пропажу денег. О случившемся семья сообщила в полицию. Идет расследование, подозреваемая разыскивается.

Стражи порядка выяснили, что в тот день это был не единственный адрес, куда пришла подозреваемая. Похожим образом она пыталась "поработать" и в другой квартире, но дверь ей не открыли.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, приметы подозреваемой: темная кожа, примерно 30-40 лет, свободно говорит на русском и на латышском языках.

Полиция просит жителей сохранять бдительность и не впускать в дом незнакомых людей.