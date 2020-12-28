В Яунпиебалге вечеринка закончилась штрафом в 800 евро

27 декабря в Яунпиебалге полиция констатировала частную вечеринку и оштрафовала четырех человек в общей сумме на 800 евро за организацию частного мероприятия в условиях Covid-19, передает LETA.

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В полдень воскресенья полиция получила вызов о том, что в одной из квартир в Яунпиебалге шумят. На месте происшествия полиция констатировала, что четыре человека совместно употребляют алкоголь. Сотрудники органов правопорядка объяснили, что лица нарушили запрет на частные мероприятия во время пандемии Covid-19. Все участники посиделки оштрафованы в общей сумме на 800 евро.

Кроме того, в Алуксненском крае за бесцельную езду на машине начат административный процесс против молодых людей. В каждой машине сидели несколько человек из разных домохозяйств.

В Валмиере больной Covid-19 мужчина посетил магазин, подвергнув окружающих риску заражения. Начат административный процесс.

Как уже сообщалось, в период с 24 по 27 декабря Госполиция возбудила 335 административных процессов о несоблюдении установленных на время чрезвычайной ситуации ограничений.