В Юрмале компания молодежи жестоко избила мужчину: пострадавший скончался

Рижская окружная прокуратура передала в Юрмальский суд материалы дела, в рамках которого три человека обвиняются в убийстве своего знакомого. Преступление было совершено в июле 2019 года.

Как отмечает пресс-центр Прокуратуры, трое обвиняемых, среди которых были несовершеннолетние парень и девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметили недалеко от железнодорожной станции "Слока" своего знакомого. Из обвинительного заключения следует, что ранее между ними произошел конфликт, и в тот день, разгоряченные спиртным, они втроем напали на него. Они наносили удары ногами и кулаками.

Затем они отвели потерпевшего на Слокское кладбище, где продолжили избиение, а также стали душить. Потом нападавшие покинули кладбище, но затем вернулись и продолжили экзекуцию. Позже мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он и скончался.

За совершенное преступление обвиняемым грозит пожизненный срок.