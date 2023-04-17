В Юрмале найдено тело 49-летнего мужчины: разыскиваются его родственники
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Юрмальское бюро похоронных услуг SĒRU NAMS просит отозваться родственников Иво Буша (род 28.08.1973), тело которого было найдено 13 апреля в Юрмале, на ул. Дурбес 2В (Кемери).

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Обращаться за информацией в бюро по телефону 67732236, а также по адресу: Юрмала, ул. Райня 1.

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