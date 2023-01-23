В Юрмале найдено тело неизвестного мужчины: разыскиваются родственники

Юрмальское бюро ритуальных услуг SĒRU NAMS просит отозваться родственников мужчины, чье тело было найдено 18 ноября 2022 года в Юрмале, на ул. Артилерияс, 4 (Cлока).
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В сообщении указывается, что на вид умершему было около 50 лет.
Информацию просьба сообщать по телефону 67732236 или обращаться в бюро по ул. Райня, 1 в Юрмале.
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