В Юрмале найдено тело неизвестного мужчины: разыскиваются родственники

Юрмальское бюро ритуальных услуг SĒRU NAMS просит отозваться родственников мужчины, чье тело было найдено 18 ноября 2022 года в Юрмале, на ул. Артилерияс, 4 (Cлока).

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В сообщении указывается, что на вид умершему было около 50 лет.

Информацию просьба сообщать по телефону 67732236 или обращаться в бюро по ул. Райня, 1 в Юрмале.