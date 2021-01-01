В Юрмале ночью загорелись четыре сарая — возможно, из-за фейерверков

Активное использование пиротехники в новогоднюю ночь в Юрмале привело в возгоранию четырех сараев, сообщила LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСП) Агрита Витола.

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Звонок на диспетчерский пульт поступил в 1.39 ночи. Горели сараи общей площадью 56 квадратных метров. Спасатели считают, что возможная причина пожара - фейерверки, искра от которых могла попасть на кровельные покрытиям и начать пожар.

За ночь пожарных 11 раз вызывали на возгорание мусора. Как объяснила Витола, это говорит о том, что пиротехнические изделия или их коробки были брошены неостывшими, потому что обычно в это время мусорные отходы так просто не загораются. В шести случаях жителям оказывали помощь в тушении горящих ящиков от пиротехники.

Витола признал, что во время комендантского часа большинство вызовов было получено поздно вечером до полуночи, хотя обычно такое происходит после полуночи.

Всего в минувшие сутки спасателям было принято 72 вызова, из них 30 - на пожарные и 19 - на спасательные работы. 23 звонка оказались ложными.