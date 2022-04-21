В Юрмале ранее судимые мужчины обворовали дом

Как сообщили в Государственной полиции, 29 марта в ходе проведения оперативных мероприятий были задержаны мужчины 1989 г.р. и 1979 г.р., которые обворовали дачу в Меллужи. Добычей злоумышленников стали антикварные вещи, в том числе картины.

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Воры проникли в дом, когда там никого не было. Их поймали в тот момент, когда они уже все погрузили и собирались увозить.

В полиции отмечают, что задержанные ранее неоднократно судимы за кражи из частных домов.

Против них начат уголовный процесс, им грозит до пяти лет тюрьмы, общественные работы или денежный штраф. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения — арест. По имеющейся у полиции информации, мужчины в этом году совершили еще как минимум три кражи из частных домов в Юрмале. Расследование продолжается.