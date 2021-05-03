В Юрмале разбился классический суперкар 'Ferrari Testarossa'

3 мая на пересечении проспекта Дубулты и улицы Кляву в Юрмале разбился классический суперкар 90-х годов "Феррари". В аварии была значительно повреждена передняя часть кузова классического итальянского автомобиля стоимостью более 100 тысяч евро.

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Машина Ferrari 512 Testarossa была произведена в период с 1991 по 1994 год в количестве всего 2261 экземпляра. Автомобиль оснащен атмосферным бензиновым двигателем V12 объемом 4,9 литра, мощность 428 лошадиных сил. Классический итальянский суперкар разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды и достигает максимумальной скорости 314 км/ч.

У такого суперкара нет электронных ассистентов при вождении. Антиблокировочная тормозная система ABS для этой модели Ferrari была введена ​​только в последние два года выпуска, и даже тогда водитель мог разблокировать ее с помощью специальной кнопки на передней панели.

В понедельник условия движения по всей стране были осложнены — постоянный дождь и порывистый ветер. Подержанная "Феррари 512 Testarossa" сегодня стоит от 100 до 250 тысяч евро, в зависимости от состояния. "Феррари" этой модели были популярны в поп-культуре 90-х — его снимали в сериале "Полиция Майами", он появлялся в компьютерной игре "Жажда скорости", на постерах журналов и в коллекционных газетах жевательной резинки "Турбо".

По статистике CSDD, в Латвии зарегистрировано всего 22 автомобиля Ferrari.