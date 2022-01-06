В Юрмале с начала года ограблены две пенсионерки: полиция задержала грабителей
Foto: F64

Как сообщает пресс-центр Рижского регионального управления полиции, 1 января, в 14.00 в Юрмальский участок полиции обратилась женщина 1933 г.р., рассказавшая, что в Слоке ее ограбили.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Она пояснила, что незнакомцы повалили ее, после чего вытащили из сумки кошелек, где она хранила 30 евро и паспорт. По данному делу полиция начала уголовный процесс по статье "Ограбление в группе".

В ходе расследования полиция пришла к выводу, что к преступлению могут быть причастны местные жители 1975 и 1991 г.р. , ранее судимые за имущественные преступления. В минувшую среду их задержали в Юрмале.

Установлено, что они также причастны к ограблению, которое также было совершено 3 января в Слоке: в тот раз их жертвой стала пенсионерка 1936 г. р. Преступники действовали по прежней схеме: повалили жертву, после чего отобрали у нее кошелек. Следствие продолжается.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году