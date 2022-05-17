В Юрмале совершен вооруженный налет на магазин: подозреваемый был в маске
Foto: PantherMedia/Scanpix

Полиции удалось задержать мужчину, подозреваемого в вооруженном ограблении магазина в Юрмале.

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По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, в конце апреля сотрудники Юрмальского участка полиции получили сигнал о том, что в один из магазинов города-курорта вломился преступник в черной маске. Он дождался, пока закончится рабочий день, подстерег продавца у второго выхода, затолкнул в гардероб, избил, а затем похитил 930 евро.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 13 мая полиция задержала подозреваемого 1988 г.р. Во время обыска по его месту жительства полиция нашла черную маску, которую нападавший использовал во время ограбления.

14 мая суд выдал санкцию на арест задержанного. Следствие по делу продолжается.

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