В Юрмале судят водителя, сбившего насмерть отца и дедушку мэра Риги Стакиса
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В суде Рижского района (Юрмала) в понедельник будут рассматривать дело о трагической аварии, в результате которой погибли отец и дедушка мэра Риги Мартиньша Стакиса (на фото).

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Как ранее уже сообщала прокуратура, согласно обвинительному заключению, 29 декабря 2018 года подсудимый управлял Toyota Corolla Verso и на пересечении ул. Скуйенес и проспекта Межа (Дзинтари) сбил на дороге возле остановки Dzintaru koncertzāle четверых пешеходов.

Двое пострадавших от полученных травм скончались, еще двое получили травмы тяжкие телесные повреждения и повреждения средней степени тяжести. В обвинительном заключении также указано, что водитель не соблюдал правила дорожного движения.

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LETA

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LETA

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Мартиньша Стакиса
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