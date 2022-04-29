В Юрмале убита молодая женщина: преступник нанес ей 51 ножевое ранение

Ночью 27 апреля в Юрмале, на ул. Таллинас была убита женщина 1991 г.р. Полиция задержала подозреваемого на месте преступления.

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По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 27 апреля, незадолго до полуночи на пульт дежурного Юрмальской полиции поступило сообщение о нападении на молодую женщину в районе ул. Таллинас. К моменту приезда медиков и полиции пострадавшая скончалась: на ее теле констатировали многочисленные ножевые ранения.

Сотрудники Юрмальского участка РРУП при содействии своих коллег из патрульного батальона полиции задержали подозреваемого: им оказался мужчина 1980 г.р. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали более 1 промилле алкоголя. Кроме того, у полиции есть подозрения, что также он находился и под воздействием наркотиков, поскольку вел себя неадекватно и агрессивно, с ним было невозможно общаться.

Материалы для дальнейшего расследования переданы сотрудникам 1-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона. Уже установлено, что женщина возвращалась с работы и направлялась домой с железнодорожной станции "Слока", а на ул. Таллинас на нее напал бывший спутник жизни и нанес ей 51 ножевое ранение в область рук, живота, грудной клетки и шеи.

Свидетелем убийства стал нынешний супруг женщины, который ожидал возлюбленную с работы и, увидев нападение, незамедлительно бросился на помощь, задержал нападавшего и вызвал полицию.

Задержанный ранее уже был неоднократно судим за различные преступления. 29 апреля суд решил оставить его под арестом. Следствие продолжается.