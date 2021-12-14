В Юрмале в многоэтажном доме сгорела квартира, есть пострадавшие

Во вторник утром, 14 декабря аварийная служба Gaso получила информацию от Государственной пожарно-спасательной службы о том, что в многоквартирном доме на улице Нометню в Юрмале горит квартира.

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Вызов на место происшествия поступил в 8.30. Горела квартира площадью 78 квадратных метров, сообщили в VUGD. Из здания были эвакуированы 14 человек и двое спасены. В пожаре пострадали четыре человека. В 9.43 пожар был локализован.

"После того, как пожар был ликвидирован, было констатировано, что квартира полностью сгорела. Полностью сгорели газовый счетчик, плита и кухонное оборудование. Причины пожара будут установлены в ходе расследования", - сообщила представитель Gaso Яна Рубинчик.