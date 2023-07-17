В Юрмале возле магазина сбита женщина: полиция ищет свидетелей ДТП

Полиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 15 июля, в 11.35, в Юрмале, возле одного из магазинов на улице Сколас 65. В это время белый фургон Fuso Canter сбил прохожую.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
С места происшествия пострадавшую доставили для оказания медицинской помощи в больницу.
Полиция просит отозваться очевидцев аварии, а также водителей, у которых может быть запись видеорегистратора. Информацию просьба сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.