В Юрмале возле магазина сбита женщина: полиция ищет свидетелей ДТП
Foto: LETA

Полиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 15 июля, в 11.35, в Юрмале, возле одного из магазинов на улице Сколас 65. В это время белый фургон Fuso Canter сбил прохожую.

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С места происшествия пострадавшую доставили для оказания медицинской помощи в больницу.

Полиция просит отозваться очевидцев аварии, а также водителей, у которых может быть запись видеорегистратора. Информацию просьба сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.

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