В Юрмале задержали наркодилера с особо опасным наркотиком
Foto: Valsts policija

В Юрмале изъяли 834 грамма особо опасного наркотика — протонитазена. По подозрению в реализации наркотиков задержан мужчина, сообщает Госполиция. Были изъяты также три автомобиля, золотые изделия и наличные деньги. Сейчас мужчина находится под арестом.

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Юрмальский участок Управления Госполиции рижского региона получил информацию о том, что некий человек из Юрмалы продает наркотики жителям Юрмалы, Тукумса Талси и Елгавы. Был начат уголовный процесс по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона — незаконная реализация наркотических веществ в крупном объеме.

В ходе процессуальных действий был найден тайник в лесном массиве в Юрмале, где хранилось 834 грамма протонитазена (как выяснила экспертиза) на сумму около 84 000 евро. Это синтетический опиоид, появившийся сравнительно недавно, и по действию он сильнее героина.

2 мая был задержан мужчина 1971 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции в связи с подобными нарушениями.

При обыске у него дома были изъяты золотые украшения на сумму около пяти тысяч евро и 905 евро наличными. Также полиция изъяла три автомобиля — Audi Q7, BMW X5 и Ford Galaxy.

3 мая к подозреваемому была применена мера пресечения — арест. Ему грозит от пяти до 15 лет лишения свободы, с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор до трех лет.

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