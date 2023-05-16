В Юрмале задержан педофил, пострадали семеро детей

По подозрению в совращении и сексуальном использовании малолетних детей 10 мая сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Главного криминального управления Государственной полиции задержали в Юрмале 44-летнего мужчину.

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По имеющейся в распоряжении полиции информации, в результате преступных действий подозреваемого, пострадали семеро детей в возрасте от 9 до 14 лет. Возможно, пострадавших больше.

В отношении задержанного избрана мера пресечения - арест.

В начале апреля полиция получила информацию от Пробационной службы и социального педагога одной из школ о мужчине, который, возможно, сексуально использовал малолетних детей. Был начат уголовный процесс, в рамках которого планировалось проверить полученную информацию.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый на протяжении последних двух лет совершал преступные действия в отношении малолетних мальчиков. Важно отметить, что в это время мужчина находился под контролем Пробационной службы и ему было запрещено контактировать с несовершеннолетними лицами - ранее он уже был судим за аналогичные преступления и отбывал срок в тюрьме.

Обычно мужчина начинал разговор с детьми, когда те отдыхали на карьере в Юрмале. Он приглашал мальчиков к себе домой, предлагал поиграть в видеоигры, вместе посмотреть ролики на Youtube. Войдя в доверие, мужчина приступал к преступным действиям - использовал детей для удовлетворений своих сексуальных потребностей.

В ходе следствия стало известно, что сначала мужчина познакомился с тремя мальчиками, которые потом стали находить и приводить к подозреваемому других детей. Если кто-то из мальчиков не хотел исполнять прихоти педофила, он подкупал ребенка, обещая, например, деньги.

В деле фигурирует семеро детей, пострадавшими признаны трое, в отношение четверых проводятся процессуальные действия, после чего этих детей, вероятно также признают пострадавшими.

Расследование продолжается.