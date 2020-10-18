В Закарпатье задержали группировку, которая воровала и переправляла грузы из ЕС: пострадали и фирмы из Латвии

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали преступную группу, которая действовала на территории Германии, Чехии, Польши, Италии, Литвы, Латвии, Словении, Австрии, Франции, Северной Ирландии, Королевства Бельгии, Нидерландов.

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Как отмечает пресс-центр Национальной полиции Украины, в организованную преступную группу входило пять жителей Закарпатской области: 43-летний организатор, его помощник и трое исполнителей.

Злоумышленники создавали фиктивные компании по перевозке грузов и предлагали свои услуги зарубежным и украинским предприятиям. Работники "фирмы" также работали по фальшивым персональным документам.

Участники преступной группы подделывали и изготавливали фиктивные загранпаспорта, водительские удостоверения, страховые полисы, техпаспорта транспортных средств, дубликаты государственных номерных знаков для автомобилей, а также изготавливали документы и печати компаний.

Foto: Національна поліція України

Другие члены ОПГ — водители, по поддельным заграничным паспортам, водительскими удостоверениями и документами иностранных компаний осуществляли перевозки.

В дальнейшем, завладев грузом, злоумышленники контрабандой переправляли товар на территорию Украины. И уже дома сбывали похищенную продукцию.

Сейчас сумма нанесенного потерпевшим ущерба достигает 9,5 миллиона гривен (285 тыс. евро). По данным полиции, 7 октября сотрудники правоохранительных органов провели 58 санкционированных обысков по месту жительства и пребывания членов преступной группировки. В ходе обысков были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

Foto: Національна поліція України

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Кроме этого, украинские полицейские установили причастность членов преступной организации к правонарушениям, которые расследуются правоохранительными органами на территории стран Европейского Союза.