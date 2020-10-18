В Закарпатье задержали группировку, которая воровала и переправляла грузы из ЕС: пострадали и фирмы из Латвии

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали преступную группу, которая действовала на территории Германии, Чехии, Польши, Италии, Литвы, Латвии, Словении, Австрии, Франции, Северной Ирландии, Королевства Бельгии, Нидерландов.
Как отмечает пресс-центр Национальной полиции Украины, в организованную преступную группу входило пять жителей Закарпатской области: 43-летний организатор, его помощник и трое исполнителей.
Злоумышленники создавали фиктивные компании по перевозке грузов и предлагали свои услуги зарубежным и украинским предприятиям. Работники "фирмы" также работали по фальшивым персональным документам.
Участники преступной группы подделывали и изготавливали фиктивные загранпаспорта, водительские удостоверения, страховые полисы, техпаспорта транспортных средств, дубликаты государственных номерных знаков для автомобилей, а также изготавливали документы и печати компаний.
Другие члены ОПГ — водители, по поддельным заграничным паспортам, водительскими удостоверениями и документами иностранных компаний осуществляли перевозки.
В дальнейшем, завладев грузом, злоумышленники контрабандой переправляли товар на территорию Украины. И уже дома сбывали похищенную продукцию.
Сейчас сумма нанесенного потерпевшим ущерба достигает 9,5 миллиона гривен (285 тыс. евро). По данным полиции, 7 октября сотрудники правоохранительных органов провели 58 санкционированных обысков по месту жительства и пребывания членов преступной группировки. В ходе обысков были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Кроме этого, украинские полицейские установили причастность членов преступной организации к правонарушениям, которые расследуются правоохранительными органами на территории стран Европейского Союза.