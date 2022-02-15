В Закюмуйже под лед провалился семилетний ребенок
Foto: LETA

Трагический случай произошел в воскресенье в Закюмуйже. По предварительной информации, семилетний мальчик катался на санках и провалился под лед, сообщает передача Degpunktā.

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В воскресенье около 16.00 на Большой Югле работали спасатели. Они обыскивали акваторию, где возможно, провалился под лед ребенок. Работу осложняло сильное течение и слой снега на берегу. На подмогу прибыли также сотрудники полиции и добровольцы из организации Bezvēsts.lv. Однако, поисковые работы не увенчались успехом и к вечеру были прекращены.

По словам местных жителей, ребенок якобы катался с горки в том месте, где обычно играют дети. Возможно, он скатился на санках, докатился до реки и провалился под лед.

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