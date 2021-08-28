В здании на улице Матиса рухнуло перекрытие, эвакуировано 30 человек

В субботу в пятиэтажном здании на улице Матиса в Риге обрушилось перекрытие между первым этажом и подвалом, сообщила порталу Delfi представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

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Вызов был получен в 13:59. Из здания были эвакуированы 30 человек, пострадавших нет.



По предварительным данным, обрушилось перекрытие между первым этажом и подвалом. Специалисты запретили использовать одну квартиру и помещения кафе, находящегося в здании. Жильцы остальных квартир могут вернуться домой.

Решается вопрос с возобновлением подачи газа и электричества. Rīgas ūdens подогнал к дому цистерну с водой, потому что в доме, скорее всего, поврежден водопровод.

По данным Земельной книги, часть квартир в этом доме принадлежит самоуправлению.