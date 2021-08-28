В здании на улице Матиса рухнуло перекрытие, эвакуировано 30 человек
Foto: DELFI Aculiecinieks

В субботу в пятиэтажном здании на улице Матиса в Риге обрушилось перекрытие между первым этажом и подвалом, сообщила порталу Delfi представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вызов был получен в 13:59. Из здания были эвакуированы 30 человек, пострадавших нет.

По предварительным данным, обрушилось перекрытие между первым этажом и подвалом. Специалисты запретили использовать одну квартиру и помещения кафе, находящегося в здании. Жильцы остальных квартир могут вернуться домой.

Решается вопрос с возобновлением подачи газа и электричества. Rīgas ūdens подогнал к дому цистерну с водой, потому что в доме, скорее всего, поврежден водопровод.

По данным Земельной книги, часть квартир в этом доме принадлежит самоуправлению.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

26

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VUGD
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего