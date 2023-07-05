В Земгале мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы за педофилию и распространение детской порнографии

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней, изнасилование и распространение материалов порнографического характера, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно постановлению о привлечении лица к уголовной ответственности, мужчина загружал и хранил на своих компьютерах и телефоне самодельные фото и видео с детской порнографией. Также на его устройствах хранились фото и видео из интернета с детской порнографией, сексуальным насилием и зоофилией.

Как подчеркнули следователи, обвиняемый в компании знакомой ему несовершеннолетней девочки несколько раз "совершал действия сексуального характера в физическом контакте с телом девочки". Обвиняемый дважды изнасиловал жертву, "угрожая ее половой неприкосновенности, нравственности и нормальному физическому и психическому развитию".

Земгальский районный суд признал подсудимого виновным в совершении вышеуказанных преступлений и приговорил его к 24 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора. Такой же меры наказания требовал и прокурор.

Обвиняемый по-прежнему будет иметь возможность обжаловать приговор в суде.