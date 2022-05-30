В Земгале подростков обвинили в покушении на убийство отца-абьюзера

В Земгале прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором подростки обвиняются в попытке убить отца. Об этом агентству LETA сообщили в прокуратуре.

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Прокуратура западной Земгале передала в суд дело, в котором призывают к уголовной ответственности двух подростков. Одного молодого человека осуждают за организацию покушения на убийство своего отца, другого — за покушение на убийство мужчины.

В июле 2021 года осужденные из чувства мести договорились убить отца одного из них — ранее мужчина поступал жестоко по отношению к сыну.

Один подросток открыл дверь в дом пострадавшего и указал другому на комнату, где спал его отец. Второй осужденный подошел к мужчине и воткнул ему нож в живот.

Подросткам не удалось завершить задуманное преступление, так как от удара пострадавший проснулся и молодые люди убежали с места события.

Дело на дальнейшее рассмотрение передано в Земгальский районный суд в Елгаве.