В жилом доме на Домской площади сгорел электрический предохранитель; спасатели эвакуировали 15 человек

В понедельник, 31 июля, днем на Домской площади в Риге в помещении электротрансформатора в жилом доме сгорел предохранитель, вызвав сильное задымление.

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Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), из-за задымления из пятиэтажного дома самостоятельно эвакуировались 20 человек, а спасатели эвакуировали еще 15 человек.

Когда пожарные прибыли на место, дыма стало меньше. При входе в помещение электротрансформатора сотрудники VUGD констатировали, что сгорел электрический предохранитель.