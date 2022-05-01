В жилом доме в Икшкиле произошла утечка газа

В воскресенье вечером в одном из жилых домов в Икшкиле произошла утечка газа, пострадали три человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вызов на место происшествия поступил в 18.10. Прибыв на место происшествия, спасатели отключили дом от подачи газа и электроэнергии. В ходе проверки специалисты Latvijas gāze констатировали, что утечка произошла из-за поврежденного котла.

Пострадали три человека, они переданы медикам скорой.