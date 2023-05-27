В Зиепниеккалнсе горела квартира многоэтажного дома: один человек пострадал, 32 эвакуированы

Вечером в пятницу, 26 мая, в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс в многоквартирном доме произошел пожар, в результате которого один человек пострадал, а 32 были эвакуированы, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В 19:26 пожарным поступил вызов на улицу Озолциема в Риге, где в девятиэтажном жилом доме возник пожар. На месте происшествия установлено, что горела квартира на третьем этаже площадью 20 квадратных метров. Пожарные вытащили из горящей квартиры одного пострадавшего. При этом из здания были эвакуированы 32 человека. В 21.19 работы на месте происшествия завершились.

В свою очередь, в 12.30 в VUGD поступил вызов в Аурскую волость Добельского края, где произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пожарные и спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили одного человека, который был передан Службе неотложной медицинской помощи. После этого сотрудники VUGD привели в порядок проезжую часть на месте аварии и уехали.

Ранее сообщалось, что 26 мая возле Медемциемса в Олайнском крае возник еще один лесной пожар, на этот раз гораздо более обширный, чем потушенный в начале недели пожар площадью 3,5 гектара.

По предварительным оценкам, площадь пожара в Стуниши составляет около 18 га. Его тушением занимаются ГСЛ, Государственная пожарно-спасательная служба, к тушению также привлечен вертолет Государственной пограничной охраны. Причина пожара пока не известна.