В Зиепниеккалнсе найдено второе с начала февраля тело
Foto: LETA

В районе огородов, расположенных в микрорайоне Зиепниеккалнс, на этой неделе снова нашли тело. На этот раз останки обнаружили в ходе ликвидации пожара, вспыхнувшего в одном из садовых домиков.

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Как напоминает Degpunktā, в начале февраля на этих же огородах обнаружили погибшую молодую женщину: она упала во вкопанную бочку и не смогла выбраться из нее самостоятельно. В обоих случаях жертвы накануне употребляли алкоголь.

Также известно, что мужчина и женщина были бездомными. По делу начат уголовный процесс.

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