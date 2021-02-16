В Зиепниеккалнсе найдено второе с начала февраля тело

В районе огородов, расположенных в микрорайоне Зиепниеккалнс, на этой неделе снова нашли тело. На этот раз останки обнаружили в ходе ликвидации пожара, вспыхнувшего в одном из садовых домиков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как напоминает Degpunktā, в начале февраля на этих же огородах обнаружили погибшую молодую женщину: она упала во вкопанную бочку и не смогла выбраться из нее самостоятельно. В обоих случаях жертвы накануне употребляли алкоголь.

Также известно, что мужчина и женщина были бездомными. По делу начат уголовный процесс.