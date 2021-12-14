В Зиепниеккалнсе отец убил трехлетнего сына, а после пытался покончить с собой (ДОПОЛНЕНО)

Трагические события развернулись в одной из многоэтажек в Зиепниеккалнсе в субботу вечером, 11 декабря. Трехлетнему мальчику, который погиб от рук своего отца, в этот момент никто не мог помочь. О том, что произошло, соседи узнали лишь, когда в подъезд пришли полицейские и начали выламывать дверь квартиры на четвертом этаже, сообщает передача Degpunktā.

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"Около десяти вечера стали греметь, как будто дрель работала. Думаю, кто же затеял ремонт в субботу, в выходной день. Потом думаю, может, произошла авария водопровода", — заявила в разговоре с репортером соседка. В комнате стражи порядка обнаружили тело убитого трехлетнего ребенка. Рядом находился тяжело раненный мужчина, его отец.

По словам соседей, мужчина нанес ребенку три удара ножом. Пьяным он не был, утверждают они. "Потом этот же нож он вонзил себе в глаз. Он себе шею резал, вены резал, живот", — приводит слова соседей передача.

По словам соседей, попытки мужчины покончить с собой, возможно, увенчались бы успехом, если бы не подоспели стражи порядка. Во дворе еще долго стояли кареты скорой помощи. "Страшно. Я видела, как его вывозили, всего перебинтованного… И потом видела, как в час ночи ребенка вывозили. Было очень много полицейских. Всех обходили, писали, и ко мне заходили… И, мало того — мама еще на третьем месяце беременности", — говорит соседка.

Обстоятельства трагедия будет расследовать полиция. Неофициально известно, что в семье произошел конфликт из-за ожидаемого ребенка- оставлять его или делать аборт.

Как сообщили в Государственной полиции, мужчина 1989 г.р. задержан. В ближайшее время будет решен вопрос о признании его подозреваемым и избрании меры пресечения.

Звонок в дежурную часть поступил в 21.35. Сообщалось, что мужчина закрылся в квартире с ребенком и не впускает жену. Прибывшие на место происшествия полицейские долго стучали в дверь, однако мужчина не реагировал, тогда было принято решение дверь взломать. Когда стражи порядка зашли в квартиру, то обнаружили ребенка без признаков жизни и мужчину с множественными колото-резаными ранами. Медики скорой констатировали смерть ребенка, а его отца - доставили в больницу.

Начат уголовный процесс по статье - убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть когда виновный осознавал, что жертва находится в беспомощном состоянии. За данное преступление закон предусматривает пожизненное заключение или тюремный срок от 10 до 20 лет.