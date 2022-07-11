В Зиепниеккалнсе стороннику Путина выписали штраф в 250 евро и вызвали скорую

Муниципальная полиция выписала штраф в 250 евро сторонникам президента РФ Владимира Путина — у нарушителей была символика, поддерживающая российскую агрессию в Украине. Об этом агентству LETA сообщили в полиции рижского самоуправления.

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В субботу вечером полицейские получили вызов жителя, который сообщил, что в Зиепниеккалнсе некий мужчина гуляет по улице с символикой тоталитарного режима.

Оспотрем окрестности, полицейские встретили мужчину, соответствующего описанию, который гулял с собакой. На голове жителя была шапка-ушанка с серпом и молотом и пятиконечной звездой, а на груди у него была георгиевская ленточка.

В разговоре с полицейскими мужчина заявил, что он "за Путина и поддерживает режим Путина". Работники полиции объяснили, в чем заключается нарушение и попросили снять символику, прославляющую военную агрессию, но мужчина неоднократно отказался это сделать.

Сторонник тоталитарного режима также заявил, что полицейские могут везти его на Твайка вместе с собакой, и заявил, что домой идти не собирается.

Учитывая поведения правонарушителя, полицейские обеспокоились состоянием его здоровья и вызвали службу неотложной помощи. Медики, осмотрев жителя, заключили, что в госпитализации нет необходимости.

Полиция начала дело об административном нарушении, и 52-летний житель должен будет выплатить штраф размером в 250 евро. По закону, за использование символики тоталитарных режимов в публичном месте полагается предупреждение и штраф в размере до 350 евро.

