В Зиепниеккалнсе в ДТП пострадал велосипедист: полиция ищет свидетелей

Полиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла утром 3 ноября прошлого года в Риге, на перекрестке улиц Свулкалнес и Валдекю, где столкнулись велосипед и автомобиль.

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