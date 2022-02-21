В Зиепниеккалнсе в ДТП пострадал велосипедист: полиция ищет свидетелей
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Полиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла утром 3 ноября прошлого года в Риге, на перекрестке улиц Свулкалнес и Валдекю, где столкнулись велосипед и автомобиль.

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