В Зиепниеккалнсе задержали пироманку: ее подозревают в серии поджогов

Полиция задержала женщину, подозреваемую в нескольких поджогах, совершенных в многоквартирном доме.

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Как отмечают в пресс-центре полиции, на прошлой неделе была получена информация о пожаре в доме на ул. Гарозес, где полностью выгорела одна квартира. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

Прибывшие на вызов полицейские, изучив обстоятельства происшествия, пришли к выводу, что речь идет о поджоге и к нему может быть причастна женщина, которую в феврале уже задерживали за аналогичные преступления.

Во время задержания подозреваемая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому ее для начала доставили в Рижский центр наркологии и психиатрии.

Известно, что 43-летняя женщина неоднократно попадала в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения, включая хулиганство, попытки краж и ограбления.

Также в полиции уточнили, что женщина не проживала в многоквартирном доме, где произошел пожар, однако бывала там частой гостьей.