В Зиепниеккалнсе задержали пироманку: ее подозревают в серии поджогов
Foto: LETA

Полиция задержала женщину, подозреваемую в нескольких поджогах, совершенных в многоквартирном доме.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в пресс-центре полиции, на прошлой неделе была получена информация о пожаре в доме на ул. Гарозес, где полностью выгорела одна квартира. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

Прибывшие на вызов полицейские, изучив обстоятельства происшествия, пришли к выводу, что речь идет о поджоге и к нему может быть причастна женщина, которую в феврале уже задерживали за аналогичные преступления.

Во время задержания подозреваемая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому ее для начала доставили в Рижский центр наркологии и психиатрии.

Известно, что 43-летняя женщина неоднократно попадала в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения, включая хулиганство, попытки краж и ограбления.

Также в полиции уточнили, что женщина не проживала в многоквартирном доме, где произошел пожар, однако бывала там частой гостьей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Покупки в интернете как в обычном магазине
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Покупки в интернете как в обычном магазине
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Подросток и стресс. Как омега-3 может помочь организму в переходном возрасте
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь