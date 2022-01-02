В Зилупе произошла утечка химического вещества из сошедшего с рельсов вагона
Foto: LETA

В минувшие выходные в Зилупе вагон поезда сошел с рельсов, в результате чего из него просочилось химическое вещество, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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ГПСС сообщила об аварии в Зилупе, где вагон грузового поезда сошел с рельсов, после 16 часов. На месте была обнаружена утечка химиката из вагона.

В резервуар было собрано около десяти литров химического вещества. Представители ГАО Latvijas dzelzceļš вернули вагон на рельсы.

ГПСС завершила работу на месте около часа ночи.

За прошедшие сутки в ГПСС поступил 41 звонок — пять по тушению пожара, 23 по спасательным работам, еще 13 звонков оказались ложными.

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